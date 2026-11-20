Damit übertrifft der Titel den Vorgänger «GTA V», der ‌an seinem ersten Tag im Jahr 2013 rund 800 Millionen Dollar einbrachte, um fast das ​Dreifache. Take-Two-Chef Strauss Zelnick hatte ​sich angesichts der hohen ​Erwartungen zuletzt noch zurückhaltend geäussert und erklärt, man ‌wolle den Erfolg nicht vorzeitig ausrufen. Die Produktionskosten für das Spiel belaufen sich auf mehr ​als ​eine Milliarde Dollar. ⁠Analysten und Investoren richten ihr ​Augenmerk nun auf ⁠die für 2027 erwartete PC-Version ‌sowie den lukrativen Online-Modus, der für die langfristige Umsatzentwicklung des Unternehmens als entscheidend ‌gilt.