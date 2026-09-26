Diese Umwege lohnen sich

Ein Blick auf die Tabelle zeigt: Am meisten Spielraum bietet Österreich. Beim Benzin beträgt der Preisvorteil 42 Rappen pro Liter. Eine Füllung mit 50 Litern kostet damit zunächst 21 Franken weniger als in der Schweiz. Nach Abzug der gewünschten Mindestersparnis von 5 Franken bleiben 16 Franken für die Fahrt. Das reicht bei 14 Rappen pro Kilometer für höchstens 114 zusätzliche Kilometer. Beim Diesel sind es 117 Kilometer. Wer also im Kanton St. Gallen wohnt, könnte hier mit einem Trip über die Grenze sparen.