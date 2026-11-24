Europas grösster Autobauer hat in der Kernmarke mit hohen Kosten zu kämpfen und will in der Tarifrunde Massnahmen durchsetzen, um diese zu senken. Dazu gehören neben Nullrunden und dem Wegfall von Zulagen auch das Aufweichen der 35-Stunden-Woche. Ausserdem wird über den Abbau von weiteren 12'000 Jobs in Deutschland verhandelt. Die IG Metall will das verhindern und fordert fünf Prozent mehr Geld für die rund 120'000 Beschäftigten. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember. Ab Anfang Januar sind Warnstreiks möglich.