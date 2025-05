Operatives Geschäft etwas unter Erwartungen

Das operative Geschäft sei in den ersten vier Monaten trotz der Turbulenzen am Markt und in der Weltwirtschaft stabil geblieben. Der Netto-Neugeldzufluss sei stark gewesen, schrieb Julius Bär: Per saldo seien in den ersten vier Monaten 4,2 Milliarden Franken zugeflossen. Analysten hatten allerdings im Schnitt gemäss AWP-Konsens mit 4,9 Milliarden gerechnet.