Ausblick erhöht

Basierend auf dem Geschäftsgang im dritten Quartal und den aktuellen Annahmen für den Rest des Jahres erhöht Tecan seine Prognose für 2026. So erwartet der Konzern neu ein Wachstum in Lokalwährungen im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich (zuvor: Plus im niedrigen einstelligen Prozentbereich). Bei der bereinigten EBITDA-Marge wird neu ein Wert zwischen 16,5 und 16,8 Prozent in Aussicht gestellt (zuvor: 15,5-16,5 Prozent).