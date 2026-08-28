In den Fokus rückte zum Wochenschluss in Japan aber ‌auch das Thema Inflation. Die Kernverbraucherpreise sind in Tokio im August um 1,8 Prozent gestiegen. Dies schürte die Erwartung einer baldigen Zinserhöhung durch die japanische Notenbank. ​Der nächste Zinsentscheid steht am 18. September an. Gebannt blickten die ​Investoren auch auf das Notenbanker-Treffen in Jackson ​Hole, wo eine Rede von Fed-Chef Kevin Warsh erwartet wurde.