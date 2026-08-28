Der Nikkei-Index gewann 0,4 Prozent auf 66'405 Zähler, der breiter gefasste Topix rückte um 0,7 Prozent vor. Der Chip-Wert Advantest gehörte mit einem Plus von zeitweise knapp drei Prozent zu den grössten Stützen des Marktes.
Der KI-Vorreiter Nvidia hatte für das nächste Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von 70 Prozent prognostiziert und für das laufende Quartal Erlöse über den Schätzungen der Wall Street vorausgesagt. Die Zuversicht schob schon am Donnerstag Tech-Aktien rund um den Globus an.
In den Fokus rückte zum Wochenschluss in Japan aber auch das Thema Inflation. Die Kernverbraucherpreise sind in Tokio im August um 1,8 Prozent gestiegen. Dies schürte die Erwartung einer baldigen Zinserhöhung durch die japanische Notenbank. Der nächste Zinsentscheid steht am 18. September an. Gebannt blickten die Investoren auch auf das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, wo eine Rede von Fed-Chef Kevin Warsh erwartet wurde.
Anleger erhofften sich neue Hinweise auf das weitere geldpolitische Vorgehen der US-Notenbank. Einige Vertreter der Federal Reserve drängten angesichts der anhaltend hohen Inflation zuletzt auf eine Zinserhöhung. An den Finanzmärkten wird jedoch mit einer weiteren Zinspause im September gerechnet.
«Im Vorfeld von Warshs Rede in Jackson Hole herrscht am japanischen Aktienmarkt eine abwartende Haltung», sagte Maki Sawada, Strategin beim Broker Nomura Securities. «Die Anleger wollen erst einmal hören, was er zu sagen hat, bevor sie Anlageentscheidungen treffen.»
Am chinesischen Aktienmarkt waren die Indizes zum Wochenschluss auf Richtungssuche. Der Shanghai-Composite pendelte um seinen Vortagesschluss, der CSI300 gab um 0,5 Prozent nach.
(Reuters)