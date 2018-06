Erfolgreiche Börsengänge von viel beachteten Unternehmen wie Dropbox (plus 43 Prozent, Stand 14. Juni) und Spotify Technology (plus 30 Prozent) haben dazu beigetragen, die Begeisterung für US-Technologie-Debüts aller Grössen und aus allen Regionen zu steigern. Und die Dynamik dürfte auch im nächsten Jahr angesichts des erwarteten IPOs von Uber Technologies anhalten.

Der Top-Performer in dieser Gruppe ist Huya aus dem chinesischen Guangzhou, die eine Livestreaming-Spieleplattform betreibt und seit dem Börsengang im Mai um 191 Prozent gestiegen ist. Andere Top-Performer sind die Internet-Sicherheitsfirma Zscaler (plus 153 Prozent), die digitale Abo-Abrechnungsplattform Zuora (plus 109 Prozent), die elektronische Signatur-Firma DocuSign (plus 100 Prozent) sowie die chinesischen Video-Streamer iQiyi (plus 82 Prozent) und Bilibili (plus 65 Prozent).

Gewichtet um das Emissionsvolumen sind diese Börsendebütanten im Durchschnitt um 66 Prozent gestiegen, wie aus von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht. Börsenneulinge in anderen Sektoren haben durchschnittlich 11 Prozent eingebracht. Zwar könnte eine Volatilitätsbombe diese relativ risikoreichen Anlagen jederzeit durcheinanderwirbeln, jedoch dürfte die Dynamik noch ein weiteres Jahr anhalten, bis Uber Technologies möglicherweise an die Börse geht, sagte Triton Research CEO Rett Wallace gegenüber Bloomberg TV.

Das aufgeregte Warten auf Uber

"Einige Leute denken, dass dies der Uber-Markt ist, der bis zum Uber IPO laufen wird", sagte er letzte Woche. "Die Leute warten ganz aufgeregt auf die Grossen. Bei Alibaba war das so, genauso bei Snap. Der Markt bereitet sich auf einen Grossen vor - und dann wird sich seine Natur ändern."

Insgesamt notieren 80 Prozent der US-Technologie-Listings 2018 über ihren jeweiligen IPO-Preisen. "Es scheint keine Unterscheidung zwischen den Guten und den Schlechten zu geben", sagte Wallace, dessen Firma Silicon Valley-Unternehmen analysiert, die sich auf einen Börsengang vorbereiten. Die Börsendebüts haben in diesem Jahr bisher rund 8 Milliarden Dollar eingespielt.

Während das Uber-IPO über dem Markt schwebt, wollen andere Technologieunternehmen noch schnell von dem starken Kaufinteresse profitieren. Die webbasierte Umsatzsteuer-Management-Firma Avalara hat in dieser Woche ihren Börsengang gepriesen. Auch der Software-Hersteller für Finanzplanung, Adaptive Insights, hatte einen Börsengang geplant, bevor er jüngst überraschend von Workday für 1,55 Milliarden Dollar aufgekauft wurde.

(Bloomberg)