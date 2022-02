Meme-Aktien könnten zurückkommen, wenn ein stabiles Wirtschafts- und Gewinnwachstum die zurzeit gedrückte Stimmung an den Märkten wieder verbessert. Dies sagt Julian Emanuel vom Analysehaus Evercore ISI. Emanuel ist einigen in Erinnerung dafür geblieben, dass er Ende 2019 einen durch Kleinanlegerinnen und -anleger angetriebenen Boom voraussagte.

Ein Rebound der Meme-Stocks setzt allerdings voraus, dass viel negatives Sentiment überwunden wird. Emanuel schreibt, die "kühleren Köpfe" müssten sich in den kommenden Wochen durchsetzen. Dann sei eine "180-Grad-Wende" möglich.

Im Blick hat Emanuel jetzt Aktien wie den Impfstoffhersteller Novavax, den Fleischersatzspezialisten Beyond Meat oder den Wasserstoff-Antriebsentwickler Plug Power. Am Montag waren Novavax und Beyond Meat mit Kursgewinnen von 13 respektive 15 Prozent Teil eines allgemeinen Kurssprungs bei Wachstumsaktien. Plug Power ging um 16 Prozent nach oben.

GameStop und AMC, Sinnbilder eines Hypes

Das Image der Meme-Stocks ist allerdings stark angekratzt. Sinnbildich für das Phänomen erreichte GameStop Ende Januar 2021 den Kurshöhepunkt. Der Aktienpreis der angeschlagenen Ladenkette für Videospiele war innerhalb des Januars von 19 auf 325 Dollar gesprungen.

Gegen GameStop wetteten zu dieser Zeit vor einem Jahr grosse Finanzunternehmen wie Hedgefonds. Retail-Anleger, die im Lauf des Pandemiejahres 2020 massenhaft an den Markt gekommen waren, jubelten die Kurse in Online-Foren massiv nach oben. Im Lauf von 2021 fielen die Kurse dieser Meme-Stocks aber wieder. GameStop notiert derzeit bei knapp 109 Dollar. Die Kinokette AMC, anderer grosser Titel des Meme-Stock-Hypes, peakte im Juni bei 59 Dollar. Jetzt bezahlt man an der US-Börse gut 15 Dollar für die Aktie.

Meme-Aktien sind wie grosse Teile des Marktes angesichts der steigenden Zinsen in den USA im Moment besonders unter Druck. Eine Auswahl von Aktien, welche die Retail-Investoren von 2021 besonders schätzen, ist gemäss einer Erhebung der Grossbank Nomura und dem Analysehaus Wolfe Research seit November um 30 Prozent zurückgegangen (siehe Grafik).

Kritiker: Es ist nichts anderes als «FOMO»

Evercore-ISI-Aktienexperte Emanuel schreckt dies nicht ab. Er hat eine Liste aus stark gefallenen Titeln mit beträchtlichen Short-Absichten namens "Meme Stock 180" kreiert, die er unter Beobachtung halten will. Dazu gehört neben Novavax, Beyond Meat oder Plug Power auch der Anbieter für virtuelle Gesundheitsfürsorge Teladoc Health, eine erklärte Lieblingsaktie der gefeiert-geschmähten Fondsmanagerin Cathie Wood. Diese Aktie legte am Montag immerhin um 9 Prozent zu.

Ohne Kritiker ist Emanuel freilich nicht. Herb Greenberg von Empire Financial Research verbirgt seine Skepsis nicht: "Der Meme-Wahnsinn wurde von den gleichen Dingen hochgetrieben wie die Tulpenpreise im Jahr 1640, die Aktienpreise in den 1920er Jahren oder die Dotcom-Aktien – das gute alte FOMO, die Angst, etwas zu verpassen." Bei solchen Manien glaube man immer, es sei im aktuellen Falle alles anders als sonst. Greenberg sagt aber schonungslos: "Spoiler-Warnung: Es ist nie so."

Mit Material der Nachrichtenagentur Bloomberg.