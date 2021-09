Der für das Spiel Fortnite bekannte Entwickler kündigte in einem am Sonntag veröffentlichten Gerichtsdokument an, das Urteil eines US-Bundesgerichts vom Freitag anzufechten.

Das Gericht hatte zwar teilweise zugunsten von Epic Games entschieden und Apple zu einer Lockerung seiner einträglichen App-Praktiken verpflichtet. Demnach der Konzern App-Entwicklern die Benutzung anderer Bezahlsysteme neben seinem App-Store ermöglichen.

Anderen von Epic Games monierten Punkten an Apples Geschäftspraktiken war das Gericht allerdings nicht gefolgt. Beide Unternehmen lehnten am Sonntag Stellungnahmen ab.

(Reuters)