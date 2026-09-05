Keine Stadt verkörpert diesen Trend so sehr wie die südliche Metropole Shenzhen. Hier entstehen «Hacker Houses» ​nach dem Vorbild des Silicon Valley für ⁠ausländische Gründer. «Es gibt Chat-Gruppen mit 400 Leuten, die zwischen dem Silicon Valley und Shenzhen pendeln und beiläufig nach Batterie- oder Display-Fabriken fragen», sagt der US-Berater Joshua Woodard, der ‌in seiner Freizeit Fabriktouren anbietet. «Gründer nutzen die zehntägige visafreie Einreise, um einfach mal vorbeizuschauen und herauszufinden, wer ihren nächsten Prototypen bauen kann.» Die politischen Spannungen zwischen den USA und China spielten dabei kaum eine Rolle: «Die Leute, die vor Ort versuchen, physische Produkte zu bauen, scheren sich überhaupt nicht ‌um die Politik.»