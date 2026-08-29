Bislang wurde die Nachfrage nach Humanoiden überwiegend durch staatliche Käufe erzeugt, nicht durch Marktkräfte. Wie im Elektroauto-Sektor konkurrieren lokale Regierungen darum, eigene Robotik-Champions hervorzubringen. Nach Angaben ​der Staatlichen Entwicklungs- und Reformkommission gibt es in China mehr als 150 Hersteller von humanoiden Robotern. Öffentliche Vergabedaten zeigen, dass nationale, regionale und kommunale Behörden ​allein im ersten Halbjahr mindestens 230 Millionen Dollar für Humanoide und verwandte Produkte ausgaben. Ein Jahr zuvor waren es 62 Millionen ​Dollar, im ersten Halbjahr 2024 erst sechs Millionen Dollar. Zehn Provinzen wurden dazu verpflichtet, jeweils mindestens 20 Standorte für den realen Einsatz von Humanoiden und KI-Systemen zu benennen. Allein Shenzhen will bis 2027 ein Industriecluster mit mehr als 1200 Unternehmen ‌schaffen.