Rund vier Stunden später gab die Federal Aviation Administration (FAA) schliesslich Entwarnung und hob das Verbot wieder auf - doch da waren schon Tausende Flüge abgesagt. Und bis der Verkehr wieder normal läuft, dürfte es noch dauern. Da etliche Maschinen und Besatzungen nun dort fehlen, wo sie planmässig für weitere Flüge gebraucht worden wären, dürften die Auswirkungen weit über die Zeit des eigentlichen Stopps hinausreichen.