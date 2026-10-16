Nach Angaben des Luftfahrtanalyse-Unternehmens Cirium wurden bis zum Vormittag 192 Flüge gestrichen. Zudem seien nur rund 31 Prozent der Flüge von ‌italienischen Flughäfen pünktlich gestartet. An den wichtigen Drehkreuzen Mailand-Malpensa und Rom-Fiumicino seien es mit 25 und 28 Prozent sogar ​noch weniger gewesen. Die Betreiber der Flughäfen ​in Rom und Mailand ​warnten die Passagiere vor möglichen Verspätungen und Ausfällen und rieten ihnen, sich ‌mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung zu setzen.