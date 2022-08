Der wichtigste Tag für Apple wird im Jahr 2022 früher als üblich stattfinden. Das Unternehmen plant nämlich, das iPhone 14 bereits am 7. September an einer Veranstaltung anzukündigen. Es wäre der früheste iPhone-Launch seit 2016 und das neue Gerät würde damit am 16. September in den Verkauf gehen. Das wäre eine Woche früher als im letzten Jahr.



Die Veranstaltung findet vermutlich am Mittwoch nach dem “Labor Day” statt, was ein ungewöhnlicher Tag für die Einführung von Apple-Produkten wäre. Dies könnte signalisieren, dass das Unternehmen diesen Dienstag frei lassen wollte, damit die Medienvertreter und Gäste einen Reisetag nach dem Feiertag zur Verfügung haben. Dieser Ansatz würde stark darauf hindeuten, dass das Unternehmen für das iPhone eine Veranstaltung auf dem Apple-Park-Campus durchführen wird, ähnlich wie bei der Worldwide Developers Conference im Juni.

Die Präsentation selbst dürfte weiterhin online stattfinden - so wie es Apple bereits während der Pandemie gehandhabt hat. Das Unternehmen könnte das entsprechende Video möglicherweise auch live auf seinem Campus zeigen.

Ein Stück Normalität zurück

Eine solche “persönliche” Veranstaltung wäre Teil eines umfassenderen Vorstosses von Apple, wieder ein Stück Normalität zurückzuerlangen. Etwa zur gleichen Zeit wird das Unternehmen auch damit beginnen, die eigenen Mitarbeiter mindestens drei Tage pro Woche in den Büros im Silicon Valley arbeiten zu lassen. Dank der Kombination aus einem Live-Medienevent und der Büroarbeit vor Ort könnte sich dieser Herbst für Apple zum normalsten seit der Einführung des iPhone 11 im Jahr 2019 entwickeln.

Die einzige Abnormalität stellt dabei der frühere Starttermin als üblich dar. Seit Apple im Jahr 2011 begann, iPhones im Herbst vorzustellen, gab es mit dem iPhone 7 im Jahr 2016 nämlich nur eine einzige Präsentation, welche so früh realisiert wurde. Alle anderen haben später stattgefunden, wie die folgende Auflistung zeigt:

iPhone 4S: angekündigt am 4. Oktober 2011, veröffentlicht am 14. Oktober

iPhone 5: angekündigt am 12. September 2012, veröffentlicht am 21. September

iPhone 5S: angekündigt am 10. September 2013; veröffentlicht am 20. September

iPhone 6: angekündigt am 9. September 2014; veröffentlicht am 19. September

iPhone 6S: angekündigt am 9. September 2015; veröffentlicht am 25. September

iPhone 7: angekündigt am 7. September 2016; veröffentlicht am 16. September

iPhone 8: angekündigt am 12. September 2017; veröffentlicht am 22. September

iPhone X: angekündigt am 12. September 2017; veröffentlicht am 3. November

iPhone XS: angekündigt am 12. September 2018; veröffentlicht am 21. September

iPhone 11: angekündigt 10. September 2019; veröffentlicht 20. September

iPhone 12: angekündigt am 13. Oktober 2020; veröffentlicht am 23. Oktober

iPhone 13: angekündigt am 14. September 2021; veröffentlicht am 24. September

Lieferketten funktionieren noch

Durch den früheren Starttermin würde Apple in seinem vierten Geschäftsquartal, welches jeweils bis Ende September läuft, eine zusätzliche Verkaufswoche für das iPhone 14 erhalten. Dieser Zeitplan könnte auch darauf hindeuten, dass die Lieferkette von Apple, zumindest beim iPhone, noch immer gut funktioniert. Dies trotz anhaltender Chip-Knappheit und steigenden Kosten.



Ebenfalls möglich ist, dass Apple bereits Platz für eine zweite Veranstaltung im Oktober schafft. In den Jahren vor der Pandemie hatte Apple das neue iPhone und die neue Apple Watch nämlich regelmässig zusammen im September veröffentlicht, gefolgt von neuen iPads und Macs im Oktober.

Es wird vermutet, dass die Apple-Veranstaltung zwischen dem 29. und 31. August angekündigt werden wird.

