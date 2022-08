Gemäss Mitteilung vom Dienstag muss das Unternehmen weder den Jahresabschluss 2021 noch den Halbjahresabschluss 2022 veröffentlichen.

Die Blackstone-Aktien werden per 13. Oktober vom Handel an der SIX dekotiert. Dem Prozess war eine längere Auseinandersetzung zwischen dem Unternehmen und der SIX vorausgegangen, wobei es um den Vorwurf von Marktmanipulationen und mutmassliche Verstösse gegen Offenlegungspflichten ging.

