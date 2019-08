Oerlikon hat angesichts der sinkenden Nachfrage aus wichtigen Absatzmärkten wie der Autoindustrie seine Prognose zurückgeschraubt. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen nun mit einem Auftragseingang von bis zu 2,7 Milliarden Franken, einem Umsatz von über 2,6 Milliarden Franken und einer Ebitda-Marge von rund 15,5 Prozent.

Zuvor hatte Oerlikon bei Bestellungseingang und Umsatz mehr als 2,7 Milliarden Franken und eine Ebitda-Marge von über 16 Prozent erwartet. Im ersten Halbjahr lag diese bei 16,2 Prozent.

Unter dem Strich verbuchte Oerlikon in den ersten sechs Monaten 2019 einen Verlust von 99 Millionen Franken - nach einem Plus von 111 Millionen Franken im Vorjahreszeitraum. Grund dafür war ein buchhalterischer Sondereffekt aus dem Verkauf der Getriebesparte Graziano Fairfield an den amerikanischen Fahrzeug-Zulieferer Dana.

(Reuters/cash)