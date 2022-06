Es handelt sich um Frankie Ng, den aktuellen Chef von SGS, Sascha Zahnd, Verwaltungsrat von Valora und früherer Vize-Chef EMEA bei Tesla, sowie Christopher Jones, Produktchef von Amperity. "Sie treten zu einem spannende Zeitpunkt dem Verwaltungsrat von Logitech bei", lässt sich Verwaltungsratspräsidentin Wendy Becker in der Mitteilung zitieren.

Becker betont die individuellen Erfahrungsqualitäten der drei Nominierten: So bringe Jones unter anderem Erfahrung in den Bereichen Produktentwicklung und -strategie mit, Ng unter anderem China-Expertise und Führungsqualitäten in den Bereichen globale Dienstleistungen. Zahnd habe zudem Fachwissen in den Bereichen Detailhandel, Produktion und Lieferketten.

Gleichzeitig treten zwei bisherige Verwaltungsräte an der GV nicht mehr zur Wiederwahl an. Riet Cadonau, der frühere CEO von Dormakaba, habe sich entschlossen, aus persönlichen Gründen keine weitere Amtszeit mehr anzutreten, heisst es in der Mitteilung. Er war dem Gremium im Jahr 2020 beigetreten. Zudem scheidet der langjährige Verwaltungsrat Neil Hunt aufgrund der Amtszeitbeschränkung aus. Er ist bereits seit 2010 im Verwaltungsrat von Logitech.

(AWP)