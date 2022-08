Der weltweit grösste Produzent von Grafik- und KI-Chips sagte am Mittwoch nach US-Börsenschluss für das laufende dritte Quartal einen Umsatz von 5,9 Milliarden Dollar voraus. Experten erwarten nach Refinitiv-Daten dagegen knapp sieben Milliarden Dollar. Die Nvidia-Aktie verlor im nachbörslichen Handel zunächst 2,8 Prozent. Angesichts der ungewöhnlich hohen Inflation in mehreren Staaten nehmen Gamer gegenwärtig Abstand vom Kauf neuer Ausrüstung wie Grafikkarten. Die Chiphersteller leiden zudem unter den Folgen des Ukraine-Krieges und den Corona–Lockdowns in wichtigen chinesischen Fertigungszentren.

(Reuters)