Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hat sich eine Beteiligung an HP im Wert von mehr als 4,2 Milliarden Dollar gesichert. Die Aktien des Laptop-Herstellers stiegen am Donnerstag bis zu 10 Prozent.

Berkshire hatte Anfang dieser Woche die HP-Aktien in mehreren Transaktionen gekauft und besitzt nun rund 121 Millionen Aktien des Computerunternehmens. Das entspricht einem Anteil von etwas über 11 Prozent an HP. HP ist nun zwölftgrösste Position im Portfolio von Berkshire.

"Berkshire Hathaway ist einer der angesehensten Beteiligungsgesellschaften der Welt und wir begrüssen sie als Investor bei HP", sagte ein Firmensprecher des Technologieunternehmens dazu. Der Investmentriese Berkshire findet wieder zunehmend Wege, sein Geld zu investieren, teilweise unterstützt durch die schleppende Volatilität, welche den S&P 500 Index in diesem Jahr bisher um fast 6 Prozent hat sinken lassen. Berkshire hat im März Aktien von Occidental Petroleum gekauft und baute sich so eine Beteiligung auf, die jetzt zu Berkshires Top-10-Wetten auf Stammaktien zählt.

Investoren glücklich über Buffetts Entscheid

Die HP-Aktie erholte sich im vergangenen Jahr und legte 2021 um 53 Prozent zu, war aber seit Jahresbeginn bis und mit gestern um 7,3 Prozent gefallen. Berkshire, das in der Vergangenheit vor einigen Technologieinvestitionen zurückgeschreckt war, hat sich in den letzten Jahren immer weiter in diesen Sektor hinein gewagt und konnte sich eine Beteiligung bei Apple aufbauen, welche Ende 2021 mit mehr als 161 Milliarden US-Dollar bewertet wurde.

Der Entscheid zur weiteren HP-Investition könnte jedoch auch von Buffetts zwei führenden Investment-Spezialisten Todd Combs und Ted Weschler gekommen sein, welche zusammen ungefähr 10 Prozent an Berkshires Eigenkapital halten.

(Bloomberg/cash)