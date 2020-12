Die Übernahme unterstreiche die Wachstumsstrategie von Also im nutzungsbasierten Geschäft, heisst es weiter. Nebst der Erfahrung von Daquas beim Ausbau des Cloud Marketplace von Also in Tschechien bringe die Übernahme auch zusätzliches Expertenwissen im Lizenzbereich und eine Steigerung der Profitabilität auf Konzernebene. Zudem treibe sie den Wachstumskurs von Also in Osteuropa voran.

(AWP)