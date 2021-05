Der Auftrag habe eine Grösse von 1,2 Millionen Franken und betreffe die Kommunikationslösung einschliesslich Schwesternruf, Software und Personensicherheit für ein neues Spitalgebäude des Vaasa Central Hospital Campus.

Der Vaasa Central Hospital Campus beabsichtige die Pflege durch digitalisierte Lösungen zu verbessern, schreibt Ascom am Donnerstag in einer Mitteilung. Das neue 10-stöckige Gebäude sei im Bau und werde eine Kapazität von 250 Betten in 20 Krankenabteilungen haben. Die Installationen von Ascom werden bis Anfang 2022 abgeschlossen sein.

(AWP)