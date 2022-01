Baly, das sich selbst als erste irakische Super-App bezeichnet, bietet einen Taxidienst in Bagdad an und baut nun auch neue Dienste wie Lebensmittel-Lieferungen aus. Baly-Chef Matteo Mantovani arbeitete zuvor bei McKinsey in den Vereinigten Arabischen Emiraten und gründete das Unternehmen zusammen mit Munqith Alazzawi, der Berater bei Rocket Internet war, geht aus den LinkedIn-Seiten der beiden hervor.

Das Unternehmen erhielt Investitionen in Höhe von 10,5 Millionen Dollar (9,4 Millionen Euro) von Kingsway Capital, MSA Capital, Global Founders Capital, Vostok New Ventures, Majid Al Futtaim und March Holding. Mit dem frischen Kapital will Baly landesweit expandieren und neue Dienste aufbauen.

Der Grossteil der Startup-Aktivitäten im Nahen Osten konzentriert sich auf die Emirate, Ägypten und Saudi-Arabien. Im Irak wird nur selten Risikokapital investiert.

(Bloomberg)