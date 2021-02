Für den Netzdienstleister Energodata wird Leclanché die Energiemanagement-Software (EMS) zusammen mit einem Batterie-Energiespeichersystem (BESS) liefern, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Die Systeme von Leclanché werden für eine neuartige Anwendung in einem erdgasbefeuerten Kraftwerk in der Stadt Levice benötigt. In diesem Gaskraftwerk von Veolia im Westen der Slowakei werde die Anlagen im internen Mittelspannungsnetz eingerichtet. Das Energiespeichersystem verfügt über eine Leistung von 5,2 Megawatt und 2,9 Megawattstunden. Das System solle im vierten Quartal 2021 betriebsbereit sein - ein Auftragswert wird nicht genannt.

(AWP)