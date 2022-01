Der Schweizer Computerzubehör-Hersteller hat seinen Ausblick für das gegenwärtige Finanzjahr auf zwei bis fünf Prozent Umsatzwachstum und für den operativen Gewinn auf zwischen 850 und 900 Millionen Dollar angehoben. Bislang hatte das Unternehmen ein Umsatzwachstum in der Spanne von plus fünf bis minus fünf Prozent und den Gewinn auf zwischen 800 und 850 Millionen Dollar geschätzt. Im abgelaufenen dritten Quartal fiel der Umsatz zwar um zwei Prozent auf 1,63 Milliarden Dollar. Allerdings war das Vorjahresquartal gekennzeichnet von einer ungewöhnlich starken Nachfrage nach Peripheriegeräten im Zuge des Wechsels zum Homeoffice in der Coronavirus-Pandemie.

(Reuters)