So lässt die US-Gesundheitsbehörde FDA ab sofort die sogenannte NextAR Augmented-Reality-basierte Operationsplattform für TKA-Verfahren zu. TKA steht für Total Knee Artroplasty (Totale Knie-Arthroplastik) und ist ein chirurgischer Eingriff, der die Kniegelenkfunktion sicher- oder wiederherstellen soll.

Es handle sich dabei um die erste Anwendung einer neuen Plattform-Technologie, die auch auf Eingriffe an Hüften, Schultern und Wirbelsäulen ausgedehnt werden solle, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Sie sei mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen entwickelt und konstruiert worden, was eine effiziente und präzise präoperative Planung und Analyse ermögliche.

Sie habe zum Ziel, die Effizienz und Präzision des Knie-Totalersatzes zu verbessern und eine personalisierte Planung zu ermöglichen. Kliniken und Krankenhäuser müssten dabei nur geringe Vorabinvestitionen tätigen, was dem Gesundheitssystem durch Effizienz und niedrige Kosten pro Eingriff wirtschaftliche Vorteile bringe. Es sei vor allem eine optimale Lösung für ambulante Operationszentren in den USA, die eine chirurgische Versorgung am selben Tag anbieten würden.

(AWP)