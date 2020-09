Insgesamt würden vier Microsoft-Spezialisten zu SoftwareOne stossen, teile das Nidwaldner Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué mit. Darunter seien die drei Gründer der Berner Firma, Marcel Zehner, Philipp Witschi und Christian Greuter. Diese seien zertifizierte Experten für Microsoft Azure und Microsoft 365. Damit stossen von den acht Beschäftigten der Berner GmbH vier zu SoftwareOne. Die Zukunft von Make it noble stehe "in den Sternen", sagte ein SoftwareOne-Sprecher auf Anfrage.

Bei SoftwareOne könne man Microsoft-Cloud-Lösungen einem grösseren Kundenkreis anbieten, erklärte Marcel Zehner, Mitbegründer von Make it noble.

(AWP)