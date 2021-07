ITST wurde laut Mitteilung vom Freitag im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo. Das Unternehmen biete umfassende SAP-Technologiedienstleistungen und -lösungen für einige der grössten SAP-Kunden Brasiliens. Dazu gehörten etwa Beratungsleistungen für die optimale Architektur von SAP-Lösungen für Kunden sowie Professional und Managed Services für die Cloud.

ITST sei die jüngste in einer Reihe von SAP-in-the-Cloud-Übernahmen von SoftwareOne und erweitere die Präsenz der Gruppe in Lateinamerika, heisst es in der Mitteilung. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion werden nicht bekannt gegeben.

(AWP)