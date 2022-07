Twitter wolle die Klage bereits Anfang dieser Woche einreichen, berichtete die Agentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf Insider. Twitter habe die Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz beauftragt. Durch diese bekomme Twitter auch Zugang zu dem Anwalt Leo Strine, der in ähnlichen Fällen Meilensteine gesetzt habe. Die Klage werde in Delaware geführt werden.

Musk hatte am Freitag nach US-Börsenschluss erklärt, die eigentlich bereits vereinbarte Twitter-Übernahme im Volumen von 44 Milliarden Dollar platzen zu lassen. Über einen solchen Sschritt war bereits seit Wochen spekuliert worden. Zur Begründung erklärte Musk, Twitter habe mehrere Punkte der Übernahme-Vereinbarung gebrochen. Das Twitter-Management hatte umgehend erklärt, dagegen rechtlich vorgehen zu wollen. Experten halten die Rechtsposition von Twitter für stark, schliessen aber nicht aus, dass sich das Unternehmen in Nachverhandlungen auf einen geringeren Übernahmepreis einlassen könnte.

(Reuters)