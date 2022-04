Wie der US-Kurznachrichtendienst Twitter am Freitag mitteilte, sollen Aktionäre gewisse Rechte zugesprochen bekommen, wenn jemand ohne Zustimmung des Vorstandes die Kontrolle über 15 Prozent oder mehr der Aktien erhält. Die Regelung laufe im April 2023 aus. Musk kontrolliert gegenwärtig gut neun Prozent der Twitter-Anteile. Der als reichster Mann der Welt geltende E-Auto-Pionier will Twitter für 41,4 Milliarden Dollar kaufen und von der Börse nehmen. Damit solle der Dienst in die Lage versetzt werden, sein Potenzial als "Plattform für freie Meinungsäusserung auf der ganzen Welt" zu entwickeln.

(Reuters)