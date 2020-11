Der Chip-Hersteller aus Thalwil bietet in einem nicht-bindenden Angebot 2,50 britische Pfund pro Telit-Aktie, wie er in einer Mitteilung vom Freitag schreibt. Eine Reaktion vom Telit-Verwaltungsrat habe er noch nicht erhalten. Die Gespräche seien noch in einer frühen Phase und ein Ergebnis nicht abzuschätzen, heisst es weiter. U-Blox zeigt sich jedoch davon überzeugt, dass ein Zusammengehen eine starke "strategische Logik" habe und für beide Seiten hohe Synergien bringen könnte.

Telit ist an der Londoner Börse im Alternative Investment Market (AIM) gelistet. Neben dem Hauptsitz in London und weltweiten Vertriebsbüros verfügt das Unternehmen über regionale Hauptniederlassungen in Triest, Raleigh (USA, North Carolina), São Paulo, Tel Aviv und Seoul.

Mit der Medienmitteilung hat U-Blox auf vorherige Spekulationen in der Presse reagiert. Zuvor hatte es in den Medien auch Spekulationen über ein Interesse von Sierra Wireless an einer Übernahme von Telit gegeben. Das Unternehmen selbst hatte vor zwei Wochen über Anfragen des britischen Hedgefonds DBAY Advisors und Gespräche mit dem US-Unternehmen Lantronix berichtet.

Die Telit-Aktien hatten in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt und waren von 125,4 britischen Pence bis zuletzt auf 168,20 Pence gestiegen. Das Unternehmen hatte im ersten Halbjahr 2020 einen Umsatz von 166,9 Millionen Dollar und einen Gewinn von 5,9 Millionen ausgewiesen.

Zum Vergleich: Der U-Blox Umsatz betrug im ersten Semester 174,0 Millionen Franken und beim Reinergebnis wurde ein Verlust von 60,0 Millionen ausgewiesen.

