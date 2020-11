In dem Telematik-Gateway von Netmodule für Fahrzeuge mit der Bezeichnung NG800 werden verschiedene Module von U-Blox im Bereich Mobilfunk, WiFi und Positionierung verwendet, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt.

Der Bedarf an robusten und verlässlichen Gateway-Lösungen in Fahrzeugen wachse. Telematik, Internet of Things (IoT) Ferndiagnose oder die Kommunikation zwischen Maschinen (M2M) spiele insbesondere im Flottenmanagement eine wachsende Rolle. Als mögliche Kundengruppen werden etwa die Fuhrparks von städtischen Betrieben, Speditionen oder Car-Sharing-Firmen genannt. Das neue Produkt von Netmodule sei nach den Baukastenprinzip konstruiert und könne an verschiedene Einsatzbereiche angepasst werden.

NetModule hat seinen Hauptsitz in Bern mit einer Niederlassung in Winterthur, sowie Tochtergesellschaften in Frankfurt, Hong Kong und Sydney. Das Unternehmen baut Kommunikationsprodukte wie Router für Industrie, Fahrzeuge und Bahn und entwickelt entsprechende Software.

(AWP)