Dass Handlungsbedarf besteht und die Eigenkapitalunterlegung bei ausländischen Beteiligungen systemrelevanter Banken gestärkt werden soll, sei in der Kommission unbestritten. Doch hätten sich auch anlässlich der ersten kommissionsinternen Diskussion unterschiedliche Einschätzungen gezeigt: «Während die einen davor warnen, dass eine zu strenge Regelung die Wettbewerbsfähigkeit der UBS gefährden und die Kosten für ihre Kunden in die Höhe treiben würde, halten andere Stimmen den Entwurf des Bundesrats für einen Kompromissvorschlag, der nicht unterschritten werden sollte», heisst es in der am Mittwoch veröffentlichen Mitteilung der Kommission.