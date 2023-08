Der zuständige Analyst reduzierte nach den Ergebnissen zum zweiten Quartal seine EBITDA-Schätzungen für 2023 und 2024 um 2,4 bzw. 7,7 Prozent. Wholsale und Fastweb hätten enttäuscht, schreibt er, und er rechnet damit, dass beide Bereiche im Gesamtjahr am unteren Ende der prognostizierten Spanne liegen werden. Er geht aber davon aus, dass der Telekomkonzern in der Lage sein wird, mindestens in den nächsten fünf Jahren eine jährliche Dividende von 22 Franken je Aktie auszuschütten.