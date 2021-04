Als grosse Überraschung werten Analysten indes die gleichzeitig angekündigte Glasfaserpartnerschaft mit Salt. Die Titel von Swisscom stehen um 09:55 Uhr rund 5,5 Prozent im Plus bei 501,8 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SMI notiert derweil mit einem Plus von 0,19 Prozent ebenfalls höher. Von den zuletzt erreichten Höchstwerten im April von über 500 Franken sind die Swisscom-Aktien damit nicht mehr weit entfernt.

Überrascht zeigen sich die Analysten vor allem von der Glasfaserpartnerschaft mit Salt. Diese sieht vor, dass Salt in das langfristige Nutzungsrecht der Glasfaseranschlüsse von Swisscom investiere und sich so an den hohen Netzinvestitionen und den dazugehörigen Geschäftsrisiken beteilige. Über die Höhe der Investitionen von Salt wurde Stillschweigen vereinbart. Die finanziellen Auswirkungen für die Swisscom sind aber positiv, sowohl beim Umsatz als auch beim Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) für die Jahre 2021 bis 2025 sowie beim Free Cashflow über die Laufzeit der Partnerschaft.

Die ZKB betont ausserdem, dass die praktisch fertige Migration zum All-IP-Netz auch 2021 und 2022 rund 100 Millionen einsparen wird. Auch für die Bank Vontobel ist neben den besser als erwarteten Zahlen die Partnerschaft mit Salt eine positive Überraschung. Die Prognose könnte daher laut Vontobel im weiteren Verlauf des Jahres nach oben korrigiert werden. Die Empfehlung lautet aber weiterhin "Halten" bei einem Kursziel von 540 Franken.

Für die UBS steht dabei im Vordergrund, dass die Partnerschaft längerfristig zu mehr Wettbewerb im Einzelhandel führen könnte. Generell sei aber mal vorerst von einer positiven Reaktion der Aktie auszugehen.

(AWP)