Gemäss einem neuen Rahmenvertrag werde Ascom die Servicedienstleistungen für Softwarelösungen in 71 Altersheimen übernehmen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf 1,5 Millionen Euro. Der neue Service-Vertrag habe eine Laufzeit von fünf Jahren, so Ascom weiter. Neben Wartungsleistungen für bestehende Installationen umfasse er auch die Lieferung einer Softwarelösung zur Optimierung der Arbeitsabläufe in der Pflege.

(AWP)