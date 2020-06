Alle zehn Mitarbeiter wechselten zu Sunrise, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Zu den Verkaufskonditionen wurde laut den Angaben Stsillschweigen vereinbart. Die Marke Wilmaa solle weitergeführt werden und für die Nutzer ändere sich nichts, wurde zudem betont.

Sunrise ist vor allem an der Technologie von Wilmaa interessiert und will diese für die Weiterentwicklung der eigenen Angebote nutzen. "Die Innovationskraft und technologische Kompetenz des Wilmaa-Teams haben uns überzeugt", lässt sich Sunrise-CEO André Krause zitieren.

Wilmaa sei ein Pionier im Bereich "Over-the-Top"-Fernsehen, also dem Anbieten von Video-und Audioinhalten über das Internet, ohne dass diese an den Internetzugang eines spezifischen Internetanbieters gebunden sind, so die Mitteilung weiter.

(SDA)