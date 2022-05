In der zweiten Jahreshälfte plane Amazon die Lancierung von Amazon Web Services (AWS) Europe. Damit stünden den Schweizer Kunden zusätzliche Cloud-Nutzungsmöglichkeiten mit Datenspeicherung in der Schweiz zur Verfügung, teilte die Swisscom am Dienstag in einem Communiqué mit.

Überdies seien zusätzliche Investitionen in die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern geplant, sagte Swisscom-Sprecher Armin Schädeli auf Anfrage. Verstärkt werde auch die Zusammenarbeit im technischen Bereich.

Die Swisscom arbeitet bereits seit 2017 mit Amazon im Cloudbereich zusammen. Die Amerikaner sind neben Microsoft die Hauptgeschäftspartner im Cloudangebot des grössten Schweizer Telekomkonzerns.

Die Swisscom biete weiterhin für ihre Kunden die Beratung im Cloudbereich an. Zu diesen Diensten gehöre die Migration von Anwendungen wie beispielsweise SAP in die Cloud, die App-Modernisierung, die Cloud-Analyse, Contact-Center- und IoT-Lösungen.

Manchmal sei die Swisscom-Cloud für die Kunden besser geeignet, manchmal die Cloud der Swisscom-Partner Amazon oder Microsoft. Das hänge von den Bedürfnissen der Kunden ab, sagte der Swisscom-Sprecher.

(AWP)