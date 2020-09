Das Unternehmen mit Sitz in Baar liefert mehr als 10'000 Geräte an die britische Person Centred Software (PCS). Das Volumen der Vertragsverlängerung betrage 3,9 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

PCS sei ein Spezialist für digitale Pflegetechnologie und die Ascom-Geräte würden von Pflegepersonal in der Langzeitpflege genutzt, wie es weiter heisst. Die Smartphones würden es dem Pflegepersonal ermöglichen, Einzelinformationen zu verbinden, den Informationsaustausch zwischen verteilten Teams zu unterstützen und zeitsensitive Aktivitäten zu koordinieren.

(AWP)