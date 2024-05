Auch der aktivistische Investor Petrus Advisers hält nun wieder über 3 Prozent. Am vergangenen Freitag fiel der Aktienkurs auf ein neues Jahrestief. Über die Beteiligungsgesellschaft Patinex hält Martin Ebner mit seiner Frau, Rosmarie Ebner, seit vergangenem Freitag neu rund 15,6 Prozent, wie aus einer Meldung an die SIX Exchange Regulation (SER) hervorgeht. Der bekannte Investor hatte davor zuletzt knapp 13 Prozent gemeldet. Die Aktien gewinnen am Montag an der Börse im frühen Handel 2,0 Prozent.