Im Schlussquartal erreichte der Umsatz 298,0 Millionen US-Dollar, was um 7 Prozent über dem Vorjahreswert liegt, wie Temenos am Freitag mitteilte. Der bereinigte Betriebsgewinn EBIT stieg auf 101,3 Millionen Dollar, ein Plus von 8 Prozent. Die entsprechende Marge stieg leicht auf 34,0 Prozent von 33,8 Prozent im Vorjahr.