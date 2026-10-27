Während Temenos die Mittelfristziele bis 2028 bestätigte, erhöhte die Genfer Gesellschaft die Jahresprognose teilweise: Für 2026 rechnet Temenos nun mit einem EBIT-Wachstum von rund 12 Prozent nach zuvor rund 9 Prozent zu konstanten Währungen. Für das Ergebnis je Aktie geht das Unternehmen von einem Wachstum auf ausgewiesener Basis von rund 10 Prozent aus nach zuvor rund 7 Prozent.