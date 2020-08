Die Zahlen zeigen aber auch, dass die Coronviruskrise den Konzern nicht so stark getroffen hat wie befürchtet. Laut der Nachrichtenagentur AWP erwarteten Analysten im Schnitt mur 3,943 Milliarden Euro Umsatz, was einem Einbruch um 33 Prozent verglichen am Vorjahr bedeutet hätte.

Der Umsatz ging über das erste Halbjahr gerechnet um 19 Prozent auf 9,32 Milliarden Euro zurück. Im Juni und Juli gab es eine graduelle Umsatzerholung. Adecco will weiter darauf achten, die Kosten im Griff zu behalten und verfügt über 1,5 Milliarden Euro Barmittel und eine Kreditlinie von 600 Millionen Euro.

Der Personaldienstleister hat das erste Halbjahr allerdings auch mit einem Verlust von 327 Millionen Euro abgeschlossen. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Geschäft in Deutschland, Österreich und die Schweiz schlugen mit Wertberichtigungen von 362 Millionen Euro zu Buche, teilte der Konzern mit.

Die Adecco-Papiere stürzten mit Beginn der Coronakrise von einem Niveau von knapp 60 Franken auf unter 35 Franken ab. Seither haben sie sich nur teilweise erholt und kosten aktuell um die 44 Franken.

(cash/Reuters/AWP)