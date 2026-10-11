Kleine Geschäfte haben es schwer in der Schweiz. Die Betreiber essen hartes Brot – und zwar quer durch alle Branchen. Der Grund fürs Lädelisterben ist so simpel wie gnadenlos: Grosse Ketten sind günstiger und haben das breitere Sortiment. Und der Onlinehandel boomt. Kleine Player auf dem Land haben da kaum Überlebenschancen. Wie zuletzt Möbel Schnetzer in Gossau SG, der nach 56 Jahren Konkurs geht. Oder das Modehaus Felber in Willisau LU, das nach 117 Jahren geschlossen hat.