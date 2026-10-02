Tesla lieferte im dritten Quartal 486'532 Fahrzeuge aus und übertraf damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 456'896. Eine wieder anziehende Nachfrage in Europa glich dabei den Wegfall von Steueranreizen in den USA und einen schärferen Wettbewerb in China aus.
Analysten zufolge ist Tesla nun auf Kurs, nach zwei Jahren mit rückläufigen Zahlen wieder ein Wachstum bei den Jahresauslieferungen zu erzielen. Rivian lieferte indes im abgelaufenen Quartal die Rekordzahl von 19'248 Fahrzeugen aus, erwartet worden waren 18'001. Seine Jahresprognose von 65'000 bis 70'000 Fahrzeugen liess das Unternehmen unverändert.
(Reuters)