"Die wahre Schlacht ist zwischen klassischen Währungen und Kryptowährungen. Unter dem Strich unterstütze ich die letzteren", twitterte Musk am Samstag. Er hatte mit Äusserungen zu dem Thema wiederholt für Kursturbulenzen an den Märkten gesorgt.

Am Samstag war der Kursverlauf des Bitcoin erneut volatil, allerdings nicht mehr so deutlich wie an den Vortagen. Zuletzt lag er rund 4 Prozent höher bei 38'000 Dollar, nachdem er in der Nacht zum Samstag ebensoviel verloren hatte. Anfang Januar hatte der Preis für die älteste und wichtigste Kryptowährung bei 27'700 Dollar gelegen, Mitte Mai auf seinem bisherigen Jahreshoch von knapp 65'000 Dollar.

Andere Kryptowährungen standen am Samstag mehrheitlich unter Druck. Ether verlor teilweise 8 Prozent. Allerdings beträgt das Plus seit Jahresbeginn 220 Prozent. Bei Bitcoin sind es 30 Prozent.

(cash/Reuters)