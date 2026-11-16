Der US-Elektroautobauer Tesla baut sein Werk in Grünheide ‌bei ⁠Berlin massiv aus und nimmt dafür ⁠rund drei Milliarden Euro in die ‌Hand. Mit dem Geld solle ‌eine weitere ​Produktionshalle errichtet werden, in der perspektivisch bis zu einer Million selbstfahrende Cybercabs gebaut werden könnten, teilte eine Sprecherin ‌am Montag mit. «Damit schaffen wir die Grundlage für die weltweit technologisch fortschrittlichste Tesla-Fabrik ​hier in Grünheide.»