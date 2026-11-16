Der US-Elektroautobauer Tesla baut sein Werk in Grünheide bei Berlin massiv aus und nimmt dafür rund drei Milliarden Euro in die Hand. Mit dem Geld solle eine weitere Produktionshalle errichtet werden, in der perspektivisch bis zu einer Million selbstfahrende Cybercabs gebaut werden könnten, teilte eine Sprecherin am Montag mit. «Damit schaffen wir die Grundlage für die weltweit technologisch fortschrittlichste Tesla-Fabrik hier in Grünheide.»
Der entprechende Genehmigungsantrag solle noch in diesem Jahr eingereicht werden. Der Baubeginn sei für die erste Jahreshälfte 2027 geplant, die Produktion solle 2029 anlaufen. Mit dem geplanten Fabrikausbau würden viele neue Arbeitsplätze geschaffen. In einem ersten Schritt suche Tesla mehrere Hundert neue Mitarbeiter in den Bereichen Bau und Fertiungsplanung.
(Reuters)