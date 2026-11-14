Ärger mit Aufsichtsbehörde

Tesla legte sich beim Cybercab zudem mit der US-Verkehrsaufsicht NHTSA an. In den USA sind nämlich einige physische Bedienelemente wie ein Bremspedal grundsätzlich Pflicht. Hersteller können mit einer Ausnahmegenehmigung der NHTSA bis zu 2.500 Fahrzeuge ohne Lenkrad und Pedale auf die Strasse bringen. Tesla beantragte eine solche Erlaubnis nicht, gab aber an, dass die Cybercabs den Sicherheitsanforderungen entsprächen. Die Behörde forderte den Konzern auf, zu erklären, wie das sein könne.