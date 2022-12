Doch beim Ausmass der Börsenwertvernichtung ist Tesla unter den US-Aktien nur auf Rang vier. Musk - oder präziser, ein ungnädiger Aktienmarkt - haben bei Tesla seit Anfang Januar 622 Milliarden Dollar Kapitalwert weggewischt und die Aktie zur elft-schlechtesten im ganzen S&P 500 gemacht. Doch bei Amazon sind es mit 805 Milliarden Dollar deutlich mehr. Überhaupt liest sich die von der US-Finanzwebsite "Marketwatch.com" zusammengestellte Tabelle mit den grössten Börsenwertverlusten am amerikanischen Aktienmarkt wie ein "Who is who" der Tech-Aktien: