Mit Italien habe in der vergangenen Woche das zwölfte Land in der EU das Tesla-Fahrassistenzsystem auf Level 2 freigegeben. «Wir hoffen, dass es dafür bald eine Freigabe für die gesamte EU gibt. Das könnte den Weg in eine vollautonome Zukunft des Strassenverkehrs ebnen», sagte Thierig der Zeitung. Das Potenzial besonders mit Blick auf die Sicherheit und die Kosten sei jedenfalls enorm.