Der freie Cashflow belief sich im abgelaufenen Jahresviertel auf 1,53 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem ‌Abfluss von 4,92 Milliarden gerechnet. Die Investitionsausgaben waren mit 4,73 Milliarden Dollar deutlich geringer ‌als die erwarteten 7,5 Milliarden. Im zweiten Quartal waren es ​noch 5,79 Milliarden gewesen. Der Umsatz lag bei 28,05 Milliarden Dollar und übertraf die durchschnittliche Schätzung von 27,88 Milliarden Dollar. Im Vorjahresquartal waren es allerdings noch 28,10 Milliarden Dollar gewesen. Getragen wurde das Geschäft den Angaben zufolge unter anderem von einer Erholung bei den Auslieferungen, die von hohen Benzinpreisen insbesondere in Europa profitierten.